 مقتل 3 أشخاص وإصابة آخرين بانفجار سيارة مفخخة في مدينة بنغازي الليبية - بوابة الشروق
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مقتل 3 أشخاص وإصابة آخرين بانفجار سيارة مفخخة في مدينة بنغازي الليبية

أ ش أ
نشر فى : الخميس 11 يوليه 2019 - 3:58 م | آخر تحديث : الخميس 11 يوليه 2019 - 3:58 م

أفادت وسائل إعلام ليبية، اليوم الخميس، بمقتل 3 أشخاص وإصابة 3 آخرين جراء انفجار سيارة مفخخة في مقبرة الهواري في مدينة بنغازي الليبية.

وقالت المصادر - في نبأ عاجل، أوردته قناة "العربية الحدث" - إن التفجير تزامن مع تشييع جنازة اللواء في الجيش الليبي خليفة المسماري، وهو القائد السابق للقوات الخاصة الذي توفي قبل يومين بسبب مرض مزمن.

وأضافت أن التفجير أدى إلى مقتل 3 أشخاص وتدمير 9 آليات عسكرية.

وأكدت المصادر نجاة قائد القوات الخاصة للجيش اللواء ونيس بوخمادة من التفجير، وعدد من قيادات القوات الخاصة المشاركين في مراسم تشييع المسماري.

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