تراجع عدد طلبات إعانة البطالة في أمريكا إلى أقل مستوى له في ثلاثة أشهر

تراجع عدد طلبات الحصول على إعانة بطالة في الولايات المتحدة، خلال الأسبوع المنتهي في 6 يوليو الحالي إلى أقل مستوى له منذ نحو ثلاثة أشهر.

أشار تقرير وزارة العمل الأمريكية، الصادر اليوم الخميس، إلى أن عدد طلبات الحصول على إعانة بطالة لأول مرة، بلغ الأسبوع الماضي 209 آلاف طلب، بتراجع قدره 13 ألف طلب عن الأسبوع السابق عليه، وفقا للبيانات المعدلة. وكان المحللون يتوقعون ارتفاع عدد الطلبات الأسبوع الماضي، إلى 223 ألف طلب، مقابل 221 ألف طلب في الأسبوع السابق وفقا للبيانات الأولية.

وانخفض عدد الطلبات خلال الأسبوع الماضي إلى أقل مستوى له منذ الأسبوع المنتهي في 13 أبريل الماضي عندما سجل 193 ألف طلب.

في الوقت نفسه، ذكرت وزارة العمل الأمريكية أن متوسط عدد الطلبات الأسبوعي، خلال الأسابيع الأربعة الماضية الأقل تقلبا، تراجع إلى 219250 طلبا، بانخفاض قدره 3250 طلبا عن الأسبوع السابق، عندما بلغت 5ر222 ألف طلب وفقا للبيانات المعدلة.

وأضافت الوزارة أن عدد طلبات إعانة البطالة المستمرة، ارتفع أيضا بواقع 27 ألف طلب ليصل إلى 723ر1 مليون طلب، في الأسبوع المنتهي في 29 حزيران/يونيو الماضي.

وارتفع متوسط عدد طلبات الحصول على إعانة البطالة المستمرة خلال الأسابيع الأربعة الماضية إلى مليون و694750 طلبا بارتفاع قدره 5750 طلبا عن الأسبوع السابق، حيث كان 689ر1مليون طلب.

كانت وزارة العمل الأمريكية قد أعلنت يوم الجمعة الماضي ارتفاع عدد الوظائف في الولايات المتحدة خلال يونيو الماضي بمقدار 224 ألف وظيفة بعد ارتفاعه بمقدار 75 ألف وظيفة فقط خلال الشهر السابق.

كان المحللون يتوقعون ارتفاع عدد الوظائف بمقدار 160 ألف وظيفة فقط خلال حزيران/يونيو الماضي، مقابل 75 ألف وظيفة خلال الشهر السابق.