محافظ الدقهلية يؤكد الدور الهام للعلم والمعرفة في خدمة المجتمع وتنميته وتطويره

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، الدور الهام للعلم والمعرفة في خدمة المجتمع وتنميته وتطويره.

وأشار إلى أهمية البحث العلمي الذي ينطلق من واقع المجتمع واجدًا الحلول العلمية و العملية لجميع المشكلات التي يتعرض لها المجتمع بهدف تخفيف العبئ عن المواطنين.

جاء ذلك خلال مشاركة محافظ الدقهلية اجتماع مجلس أمناء جامعة الدلتا الذي عقد اليوم السبت، بمقر الجامعة في مدينة جمصة، وذلك بحضور الدكتور محمد ربيع ناصر رئيس مجلس أمناء جامعة الدلتا بالدقهلية، والدكتور يحي عبد العظيم المشد رئيس جامعة الدلتا، وعمداء الكليات الجامعية بالجامعة.

وأكد محافظ الدقهلية، ضرورة الأخذ بكل أسباب وأساليب التطور العلمي والتكنولوجي في جميع المجالات العلمية والبحثية، والتعرف على كل ماهو جديد في الأفرع العلمية المختلفة التي تتضمنها الدراسة الجامعية في كليات ومعاهد جامعة الدلتا، وأن تشارك الجامعة بفاعلية في قضايا المجتمع الدقهلاوي من أجل تحقيق جودة الحياة للمواطنين بمحافظة الدقهلية.