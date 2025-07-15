مسئول إسرائيلي: نرصد مساعي إيران لتأهيل نفسها بعد الضربات الأخيرة

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• مدير عام وزارة الدفاع قال إنهم رصدوا شروع إيران في جهود بناء قوة عالمية

قال مسئول إسرائيلي، الثلاثاء، إن تل أبيب ترصد مساعي إيران لإعادة تأهيل نفسها والشروع في "جهود بناء قوة عالمية" بعد الضربات الأخيرة.

وذكرت وزارة الدفاع أن مديرها العام أمير برعام، عقد اجتماعا مع الرؤساء التنفيذيين لأربع شركات أسلحة إسرائيلية رئيسية لمناقشة تقييم الوضع واستخلاص الدروس من عملية "الأسد الصاعد" (العدوان الأخير على إيران).

وفي 13 يونيو الماضي، شنت إسرائيل شنت بدعم أمريكي عدوانا على إيران استمر 12 يوما، استهدف مواقع عسكرية ونووية ومنشآت مدنية وقادة عسكريين وعلماء نوويين.

فيما ردت إيران باستهداف مقرات عسكرية واستخبارية إسرائيلية بصواريخ بالستية وطائرات مسيّرة، ثم أعلنت واشنطن في 24 يونيو وقفا لإطلاق النار بين تل أبيب وطهران.

وأضافت الوزارة في بيان حصلت الأناضول على نسخة منه: "شارك في الاجتماع الرؤساء التنفيذيون لشركات صناعات الفضاء الجوي، ورافائيل، وإلبيت سيستمز، وتومر" وجميعها شركات إسرائيلية.

وتابعت: "خلال الاجتماع، استعرض كبار مسؤولي وزارة الدفاع الوضع الأمني والسياسي والفرص والتهديدات الجديدة التي برزت في ضوء إنجازات العملية (الحرب ضد إيران)، كما استعرض المدير العام آخر مستجدات خطة التسليح وبناء القوات التي يجري صياغتها حاليًا".

وذكر برعام، بحسب البيان نفسه: "إن الإنجاز العسكري في إيران طرح تحديات معقدة. ونحن نرصد بالفعل مساعي إيران لإعادة تأهيل نفسها والشروع في جهود بناء قوة عالمية".

وأردف: "علينا أن نستعد بالقدر نفسه من الإلحاح وأن نضع اللمسات الأخيرة على خطة متسارعة لبناء القوة للعام المقبل والعقد الأمني القادم. فالوقت قصير وثمين".

ودعما لإسرائيل، هاجمت واشنطن بقاذفات الشبح "بي-2"، في 22 يونيو الماضي منشآت فوردو ونطنز وأصفهان النووية الإيرانية.

وتباينت التقديرات بشأن تداعيات هذا الهجوم بين تدمير البرنامج النووي تماما وتأخيره فقط لسنوات وربما شهور.

وهددت إسرائيل مرارا بأنها لن تسمح بأي محاولة لإحياء البرنامج النووي الإيراني، في إشارة إلى استعدادها لشن عدوان جديد.



