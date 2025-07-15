أمير قطر يهنئ أردوغان بـ يوم الديمقراطية والوحدة الوطنية

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بعث أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني برقية تهنئة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بمناسبة "15 تموز يوم الديمقراطية والوحدة الوطنية".

أفاد بذلك الديوان الأميري القطري في بيان أصدره الثلاثاء.

وتحيي تركيا في 15 يوليو من كل عام "يوم الديمقراطية والوحدة الوطنية"، الذي يوافق ذكرى محاولة الانقلاب الفاشل التي شهدتها أنقرة في اليوم نفسه من عام 2016.

وشهدت تركيا منتصف تموز 2016 محاولة انقلاب فاشلة نفذتها عناصر محدودة من الجيش تتبع لتنظيم "غولن" الإرهابي حاولوا خلالها السيطرة على مفاصل الدولة، ومؤسساتها الأمنية والإعلامية.‎

وأعلنت الحكومة التركية 15 تموز من كل عام "يوما للديمقراطية والوحدة الوطنية" في البلاد، تخليدا للشهداء الـ 253 الذين ارتقوا خلال محاولة الانقلاب.