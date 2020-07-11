السجن المشدد 15 عاما لعامل تحرش وهتك عرض فتاة في قنا

قضت محكمة جنايات قنا، اليوم، بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 15 سنة، لاتهامه بالتحرش وهتك عرض بفتاة بمركز قنا.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمود عيسي سراج الدين وعضوية المستشارين سعيد محمد دسوقى وشريف عفت مصطفى.

تعود أحداث القضية إلى 11 فبراير 2020 عندما تلقى مدير أمن قنا بلاغا من فتاة 22 سنة يفيد أنه أثناء مرورها فى الطريق العام بقرية دندره بمركز قنا فوجئت بقيام المتهم "أ.ص" عامل بالسير خلفها والتحرش بها لفظيا وعقب ذلك استطالت يده عليها فصرخت وفر هاربا.

وذكرت التحريات أن المتهم لاحق المجنى عليها فى الطريق العام وبدأ بالتعدى عليها بألفاظ جنسية ثم أمسك بأماكن حساسة بجسدها بالقوة ونجحت في الإفلات منه بعد صراخها، وتم إحالة المتهم لمحكمة جنايات قنا بتهمة هتك عرض المجنى عليها.

وقضت المحكمة بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد 15 عاما في القضية رقم ٢٠٢٣ لسنة ٢٠٢٠ جنايات مركز قنا مقيدة برقم ١٣٠ لسنة ٢٠٢٠ كلي قنا.