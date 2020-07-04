البعثة الأممية في ليبيا تدعو حكومة الوفاق لنزع سلاح المجموعات المسلحة

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أعربت البعثة الأممية في ليبيا عن قلقها من الاشتباكات الأخيرة بين «عناصر إجرامية» في جنزور بطرابلس، مدينة «الأعمال الطائشة للعناصر الإجرامية» التي تعرّض المدنيين للخطر بطرابلس.

وقالت البعثة الأممية إن الاشتباكات في جنزور بطرابلس تسببت بترويع السكان وأسفرت عن سقوط قتلى، داعية حكومة الوفاق لنزع سلاح المجموعات المسلّحة، وذلك وفقًا لما أوردته فضائية «العربية»، في خبر عاجل لها، صباح السبت.

وأفادت وسائل إعلام ليبية، أول أمس الخميس، باندلاع اشتباكات عنيفة بمنطقة جنزور في طرابلس بين «كتيبة فرسان جنزور» ومجموعة مسلحة تتبع شخصًا يدعى محمد فكار.

وأشارت إلى أن محمد فكار وشقيقه محمود قتلا على أيدي عناصر من «كتيبة فرسان جنزور»، ردًا على مقتل حامد بوجعفر الشهير بـ«الكبش»، شقيق لقيادي في كتيبة فرسان جنزور محمود بوجعفر.

وأضافت أن جثمان حامد بوجعفر نقِل لمصحة البرج في شارع سليمان خاطر بالقرب من جزيرة بورحاب وسط جنزور.