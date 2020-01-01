رئيس الوزراء الإيطالي يزور نظيره الهولندي للتشاور حول حزمة الإنقاذ الأوروبية إثر كورونا

التقى اليوم الجمعة رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي مع نظيره الهولندي مارك روته في مدينة لاهاي الهولندية في إطار السعي الحثيث نحو اتفاق بشان حزمة المساعدات الأوروبية التي تشمل مليارات اليورو في إطار مواجهة أزمة كورونا.

وقالت السلطات الهولندية إن صندوق إعادة البناء الأوروبي المثير للجدل كان موضوع اللقاء خلال العشاء المشترك لرئيسي الوزراء في البلدين مساء اليوم الجمعة في لاهاي.

تزداد ممارسة الضغوط من جانب ألمانيا وفرنسا وإيطاليا على هولندا للتخلي عن موقفها المتشدد تجاه هذه الحزمة المالية الأوروبية.

وتنتمي هولندا إلى مجموعة دول تشكل ما يسمى بمجموعة الأربعة التى تميل إلى التوفير فى الإنفاق وتضم أيضا كلا من النمسا والدنمارك والسويد وهي جميعا ترفض منح مليارات لا ترد وتربط المساعدات بإجراءات إصلاح اقتصادي صارمة.

وطالب روته اليوم الجمعة بضمانات ملزمة لإجراء الإصلاحات.

وكانت إيطاليا انتقدت بشدة موقف هولندا المتشدد تجاه حزمة مساعدات كورونا.