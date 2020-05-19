الكنيسة الأرثوذكسية الروسية تنتقد قرار تركيا فتح مجمع آيا صوفيا أمام المسلمين للصلاة كمسجد

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

انتقدت الكنيسة الأرثوذكسية الروسية قرار محكمة تركية صدر اليوم الجمعة بإعادة فتح مجمع آيا صوفيا في اسطنبول أمام المسلمين للصلاة ليعود المجمع إلى وضعه كمسجد وإلغاء صفته الحالية كمتحف .

وقال فلاديمير ليجويدا المتحدث باسم الكنيسة الأرثوذكسية الروسية في تصريح نقلته وكالة أنباء انترفاكس الروسية "لم يتم الاستماع إلى النداءات التى تعبر عن مشاعر القلق من جانب ملايين المسيحيين."

وأضاف ليجويدا "حكم المحكمة اليوم يظهر أنه تم تجاهل كل الدعوات التى نادت بضرورة الالتزام بالدقة والحساسية الفائقة في التعامل مع هذه المسألة."

ومجمع آيا صوفيا هو أحد المعالم البارزة في اسطنبول ، وكان بمثابة كاتدرائية مسيحية ، وبعد ذلك أصبح مسجدا ، ثم تحول إلى متحف.