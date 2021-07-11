روبرت كوخ: زيادة معدل الإصابة الأسبوعي بفيروس كورونا في ألمانيا

أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني، اليوم الأحد، استمرار زيادة معدل الإصابة الأسبوعي بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا.

وأوضح المعهد، اليوم، أنه للمرة الأولى منذ أسبوعين يتجاوز المعدل، وهو عدد حالات الإصابة لكل 100 ألف شخص على مدار سبعة أيام، قيمة الـ6.0، وبلغ صباح اليوم 6.2 على مستوى ألمانيا.

يذكر أن هذا المعدل كان يبلغ 5.8 أمس السبت، وكان يبلغ 5.0 قبل أسبوع.

وأضاف المعهد أن مكاتب الصحة في ألمانيا سجلت إجمالي 745 حالة إصابة بالفيروس خلال 24 ساعة، فضلا عن 6 حالات وفاة.

ومقارنة بالأسبوع الماضي، فكانت حالات الإصابة بالفيروس تبلغ قبل أسبوع 559 حالة إصابة، وبلغت حالات الوفاة 7 حالات.

وأشار المعهد إلى أن إجمالي عدد حالات الإصابة بالفيروس منذ بدء تفشيه في ألمانيا في ربيع العام الماضي وصل إلى 3 ملايين و736 ألفا و165 حالة، لافتا إلى أن إجمالي العدد الفعلي قد يكون أعلى من ذلك كثيرا؛ نظرا لأن كثيرا من حالات الإصابة بالفيروس لم يتم اكتشافها.

وتابع المعهد أن إجمالي عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس في ألمانيا وصل إلى 3 ملايين و634 ألفا و400 شخص، فيما بلغ عدد الأشخاص الذين توفوا إثر الإصابة بالفيروس 91 ألفا و231 شخصا.