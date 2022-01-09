 السيطرة على حريق أعلى عقار بفيصل دون إصابات - بوابة الشروق
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السيطرة على حريق أعلى عقار بفيصل دون إصابات

مصطفى بكر
نشر في: الإثنين 11 يوليه 2022 - 10:16 ص | آخر تحديث: الإثنين 11 يوليه 2022 - 10:16 ص
سيطر قوات الحماية المدنية بالجيزة، على حريق نشب داخل غرفة أعلى سطح عقار بشارع الصفا والمروة بمنطقة الطوابق فيصل بدائرة قسم شرطة الأهرام غرب المحافظة دون إصابات.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بنشوب حريق داخل غرفة أعلي سطح عقار بشارع الصفا والمروة بمنطقة الطوابق فيصل بدائرة قسم شرطة الأهرام غرب المحافظة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون إصابات.

وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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