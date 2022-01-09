 سويسرا تجمد أصولا روسية بأكثر من 6.8 مليار دولار - بوابة الشروق
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سويسرا تجمد أصولا روسية بأكثر من 6.8 مليار دولار

أ ش أ
نشر في: الإثنين 11 يوليه 2022 - 5:51 م | آخر تحديث: الإثنين 11 يوليه 2022 - 5:51 م
أعلنت أمانة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية "سيكو" أن سويسرا جمدت حتى الآن أصولا روسية بقيمة 6.7 مليار فرنك سويسري (أكثر من 6.8 مليار دولار) بسبب العقوبات المفروضة على روسيا.

وقالت "سيكو" - في بيان اليوم /الاثنين/ نقلته وكالة أنباء (نوفوستي) الروسية - " بحلول السابع من يوليو الجاري، جرى تجميد أصول مالية لروسيا بقيمة 6.7 مليار فرنك سويسري و 15 عقارًا في سويسرا".

وأضاف البيان:" أن تجميد الأصول هو جزء صغير من العقوبات المفروضة على روسيا".

يُذكر أن سويسرا فرضت في وقت سابق حظرًا على تصدير السلع الكمالية والصناعة الروسية، بجانب استيراد السلع، التي تحصل روسيا من خلالها على دخل كبير. كما جرى حظر المعاملات مع المصرف المركزي الروسي وفصل بعض البنوك الروسية عن نظام "سويفت".

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