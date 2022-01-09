قائد القوات الجوية الأمريكية يزور ألمانيا لإجراء محادثات

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وصل رئيس أركان القوات الجوية الأمريكية، الجنرال تشارلز كيو براون، اليوم الاثنين، إلى ألمانيا لإجراء محادثات حول التعاون العسكري هناك.

وتفقد براون السرب التكتيكي "شتاينهوف" التابع للقوات الجوية الألمانية في قاعدة "لاجه" بشمال شرق ألمانيا برفقة وفد صغير، وسط خطط أمريكية لتعزيز وجودها العسكري في أوروبا ردا على الغزو الروسي لأوكرانيا.

وبحسب بيانات الجيش الألماني، تعد قاعدة "لاجه" الجوية واحدة من أربع قواعد تتمركز فيها طائرات "يوروفايتر" التابعة لسلاح الجو الألماني، حيث يُجرى تدريب الطيارين على الطائرات.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن زيادة القوات الأمريكية في أوروبا خلال قمة حلف شمال الأطلسي "الناتو" في مدريد في نهاية يونيو الماضي، مع التركيز على الجناح الشرقي للحلف.

كما تم الإعلان عن قوات دفاع جوي إضافية لألمانيا وإيطاليا، حيث سيتمركز حوالي 625 جنديا أمريكيا إضافيا في ألمانيا.

وتستضيف بولندا أول قوات أمريكية دائمة تتمركز على الجانب الشرقي لحلف شمال الأطلسي. وكانت تتواجد القوات الأمريكية في السابق هناك بصورة تناوبية.