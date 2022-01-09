كندا وأمريكا والمكسيك تتفق على إلغاء التعريفات الجمركية على منتجات الطاقة الشمسية





قالت وزيرة التجارة الدولية الكندية ماري نج إنه سيتم إلغاء الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على منتجات الطاقة الشمسية المصنوعة في كندا، وذلك بعد أن توصلت كندا والولايات المتحدة والمكسيك إلى اتفاق في المحادثات التجارية في فانكوفر.

وأشارت الوزيرة الكندية إلى أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه يعكس الالتزام المشترك لمكافحة تغير المناخ وتطوير الطاقة المتجددة، وفقا لما ذكرته هيئة الإذاعة الكندية "سي بي سي" اليوم الأحد على موقعها الإلكتروني.

وأضافت أن "هذه الاتفاقية ستجلب الاستقرار لقطاع الطاقة المتجددة لدينا وتعزز القدرة التنافسية لأمريكا الشمالية، إنه اعتراف واضح بمكانة كندا كقائدة في الكفاح ضد تغير المناخ".

وكانت نج قد التقت مع الممثلة التجارية الأمريكية كاثرين تاي ووزيرة الاقتصاد المكسيكي تاتيانا كلاوثير كاريلو في فانكوفر في اجتماع لجنة التجارة الحرة.

يُشار إلى أن ترامب كان قد فرض الرسوم الجمركية في عام 2018، وقالت الحكومة الكندية إن صادرات منتجات الطاقة الشمسية إلى الولايات المتحدة تراجعت بنسبة تصل إلى 82 بالمائة منذ ذلك الحين.

وفي فبراير الماضي وجدت لجنة تسوية المنازعات أنه بإبقاء الصادرات الكندية خاضعة لما يسمى بـ "تدابير الحماية" فإن الولايات المتحدة تنتهك التزاماتها بموجب اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.