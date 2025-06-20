السلطات الإيرانية تعلن اعتقالها جاسوسا أوروبيا جنوب غربي البلاد

أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم، عن اعتقالها أحد الجواسيس في محافظة كهغيلويه وبوير أحمد جنوب غربي البلاد، لافتة إلى أنه يحمل جنسية أوروبية.

وأفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية للأنباء بأنه تم اعتقال "مواطن أوروبي كان يريد التجسس على مناطق حساسة في البلاد" في المناطق الجنوبية-الغربية من دون أن تحدد هويته أو تاريخ توقيفه، لكنها نوهت إلى أنه توجه إلى البلاد بوصفه سائحا مع بدء الهجوم الإسرائيلي على البلاد.

وذكرت أن عملية الاعتقال نفذها جهاز استخبارات الحرس الثوري في محافظة كهغيلويه وبوير أحمد، لافتة إلى أنها ليست العملية الأولى من نوعها.

تجدر الإشارة إلى أنه جرى، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على إيران، اعتقال عشرات الجواسيس في إيران، من بينهم أكثر من 20 جاسوسا أمس الخميس.