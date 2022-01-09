 الاحتلال يعتقل ثلاثة فلسطينيين من رام الله والقدس ومُستوطنون يقتلعون 450 شجرة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الاحتلال يعتقل ثلاثة فلسطينيين من رام الله والقدس ومُستوطنون يقتلعون 450 شجرة

أ ش أ
نشر في: الإثنين 11 يوليه 2022 - 6:41 م | آخر تحديث: الإثنين 11 يوليه 2022 - 6:41 م
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم /الإثنين/، شقيقين من بلدة سلواد شرق مدينة رام الله.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية إن قوات الاحتلال اعتقلت الشقيقين، بعد مداهمة منزل ذويهما، والعبث بمحتوياته، كما قامت قوات الاحتلال باعتقال شاب من البلدة القديمة بالقدس المحتلة.

وعلى صعيد آخر، اقتلع مستوطنون، 450 شجرة في منطقة السهل، الواقعة بين أراضي منطقتي ترمسعيا والمغير، شمال شرق مدينة رام الله.

وقال أحد سكان المنطقة، وهو شاهد عيان على الواقعة، إن هذا هو ليس الاعتداء الأول على المنطقة، إذ قام المستوطنون قبل عدة أيام بإحراق مركبة في "ترمسعيا"، واعتدوا على امرأة مسنة وأبنائها، بحماية جنود الاحتلال الإسرائيلي.

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