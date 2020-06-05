هبوط سعر النفط بسبب مخاوف الركود وقيود الصين لمكافحة كوفيدــ19

هبطت أسعار النفط نحو دولار واحد خلال تعاملات أمس، بعد أن طغت المخاوف بشأن الركود وقيود الصين لمكافحة كوفيد ــ19 على المخاوف المستمرة بشأن نقص المعروض.

وتراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمى مزيج برنت 82 سنتا أو 0.8% إلى 106.20 دولار للبرميل، كما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 1.04 دولار أو 1% إلى 103.75 دولار للبرميل.

وكانت التعاملات ضعيفة بسبب عطلة عامة فى مناطق من جنوب شرق آسيا.

هذا وسجلت تعاقدات كل من الخامين انخفاضا أسبوعيا الأسبوع الماضى بعد أن هيمنت على السوق مخاوف من أن ارتفاع أسعار الفائدة للحد من التضخم قد يؤدى إلى ركود ويضعف الطلب على النفط.

من جهة أخرى، بدأت أمس عمليات صيانة سنوية لأكبر خط أنابيب منفرد ينقل الغاز الروسى إلى ألمانيا مع توقع توقف تدفقات الغاز لمدة عشرة أيام ولكن الحكومات والأسواق والشركات تخشى أن يتم تمديد الإغلاق بسبب الحرب فى أوكرانيا.

وينقل خط أنابيب (نورد ستريم 1) 55 مليار متر مكعب سنويا من الغاز من روسيا إلى ألمانيا تحت بحر البلطيق. وستستمر عملية الصيانة من 11 إلى 21 يوليو.

وخفضت روسيا فى الشهر الماضى تدفق الغاز إلى 40 فى المائة من الطاقة الإجمالية لخط الأنابيب (TADAWUL:2360) مشيرة إلى التأخر فى إعادة المعدات التى تقوم بإصلاحها شركة سيمنز إنرجى الألمانية فى كندا.

وقال وزير الاقتصاد الألمانى روبرت هابيك إنه يتعين على البلاد مواجهة احتمال أن تعلق روسيا تدفقات الغاز عبر نورد ستريم 1 إلى ما بعد فترة الصيانة المقررة.

وأضاف على هامش حدث فى نهاية يونيو الماضى «تماشيا مع النمط الذى رأيناه، لن تكون مفاجأة كبيرة بالنسبة لنا الآن إذا تم اكتشاف بعض المشكلات الفنية الصغيرة وبالتالى سيبدأون فى القول ‭‭‭'‬‬‬الآن لا يمكننا تشغيله مرة أخرى‭‭‭'‬‬‬».

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