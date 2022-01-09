الزمالك يعلن إيقاف كهربا 6 أشهر

كشف أمير مرتضى منصور، المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك، عن صدور قرار من الفيفا بإيقاف محمود عبد المنعم «كهربا»، لاعب النادي الأهلي، عن اللعب لمدة ستة أشهر.

وقال أمير مرتضى عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»:" لجنة الانضباط بالفيفا تصدر قرار بإيقاف كهربا عن اللعب لمدة ستة أشهر لحين سداد الغرامة".

وكانت المحكمة الرياضية قد قررت توقيع غرامة 2 مليون دولار على كهربا، كتعويض لنادي الزمالك وذلك لخرقه التعاقد دون أسباب، بالإضافة إلى 5% فوائد سارية بداية من 20 يونيو 2019 حتى يوم السداد الفعلي.

يأتي قرار المحكمة الرياضية بعد رفع إدارة نادي الزمالك قضية ضد كهربا، لدى الاتحاد الدولي للعبة، بسبب فسخه التعاقد من طرف واحد، والانتقال لنادي ديبورتيفو ألافيش البرتغالي، ثم عودته إلى مصر عبر بوابة النادي الأهلي.