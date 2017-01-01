«فيفا» يرفع الإيقاف عن زيمبابوي قبل أيام من قرعة تصفيات كأس العالم

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» رفع الإيقاف عن الاتحاد الزيمبابوي وذلك قبل أيام قليلة من إجراء قرعة التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

قرعة التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 ستقام يوم الخميس المقبل في أبيدجان، بعد نقلها من بنين وتأجيلها يوم عن الموعد القديم.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم قرر إيقاف النشاط الرياضي في زيمبابوي بسبب التدخل الحكومي واستمر هذا الأمر لمدة 18 شهرًا.

وذكر الاتحاد الدولي عبر الموقع الرسمي اليوم، الثلاثاء، أن مكتب مجلس «فيفا» رفع الإيقاف عن الاتحاد الزيمبابوي لكرة القدم (زيفا)، وقرر فيفا تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة شؤون اتحاد الكرة في زيمبابوي لحين إجراء انتخابات جديدة.

وأوضح «فيفا»: «ستنتهي الفترة الزمنية التي ستؤدي خلالها اللجنة مهامها بمجرد أن تفي بجميع واجباتها، ولكن حتى 30 يونيو 2024 على أقصى تقدير».

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم عن تصنيف المنتخبات عالميًا، في نهاية شهر يونيو المنصرم، حيث شهد التصنيف صعود المنتخب الوطني مركزا واحدا فأصبح في المركز الـ34 بعدما كان في المركز الـ35، ليتأكد وجوده في التصنيف الأول خلال القرعة، فيما يتواجد منتخب زيمبابوي في التصنيف الرابع من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.