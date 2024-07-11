محافظ الدقهلية يصدر عدة قرارات في جولته اليوم بالمنصورة

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أصدر اليوم اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، خلال جولته في مدينة المنصورة عدة قرارات خاصة بالمرور والسلع الغذائية والحدائق.

حيث تفقد الحركة المرورية بالشوارع والميادين والأسواق والحدائق العامة ومستوى النظافة، بحضور العميد هشام دياب، مدير الإدارة العامة لمرور الدقهلية، ومدير إدارة المتابعة بالمحافظة.

شملت جولة المحافظ شوارع (المشاية - الجمهورية - جيهان - الجلاء - بورسعيد - الثانوية)، كما تفقد حديقة شجرة الدر وحديقة جنة، وتفقد الأسواق بشارع الجلاء والثانوية وبورسعيد، والتقى بعدد من المواطنين واستمع إلى مطالبهم ومشاكلهم ووجه بدراستها وحلها، كما التقى بعدد من الحالات الإنسانية ووجه لوكيل وزارة التضامن بتقديم كافة الدعم لهم.

وجه المحافظ مدير إدارة المرور بتيسير الحركة المرورية داخل المدينة وتكثيف التواجد المروري في أماكن الازدحام، وخاصة محطات ركاب المواطنين والشوارع المؤدية إلى المصالح الحكومية والمستشفيات وجامعة المنصورة.

كما وجه المحافظ وكيل وزارة التموين ورئيس مباحث التموين بشن حملات مكثفة على الأسواق والمنافذ ومحلات بيع السلع بمدينة المنصورة للتأكد من توافر السلع والإعلان عن الأسعار واتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة تجاه المخالفين.

ووجه المحافظ رئيس حي غرب المنصورة بتكثيف النظافة داخل حديقة شجرة الدر وتوفير الخدمات لرواد الحديقة لحين تطويرها بالكامل، وتوزيع صناديق القمامة داخل الحديقة.

وأكد المحافظ أن الاهتمام بالحدائق العامة والمتنزهات يأتي في طليعة أولوياته لأنها المتنفس الوحيد للمواطن البسيط، وشدد على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالاهتمام بالحدائق العامة كل في نطاقه.