 شهيد برصاص الاحتلال في مدينة خان يونس
الأحد 12 أبريل 2026 3:37 م القاهرة
شهيد برصاص الاحتلال في مدينة خان يونس

وفا
نشر في: الأحد 12 أبريل 2026 - 2:35 م | آخر تحديث: الأحد 12 أبريل 2026 - 2:35 م

استشهد مساء اليوم الأحد، مواطن فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة خان يونس.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد مواطن (48 عاما) برصاص جيس الاحتلال بالقرب من مفترق شارع 5 مع شارع صلاح الدين بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وفي وقت سابق، نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جرّاء العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وقالت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تلجرام»، إن إجمالي من وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية: شهيدان و8 إصابات.

وأشارت إلى ارتفاع حصيلة ضحايا الخروقات الإسرائيلية منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي، إلى 750 شهيدًا، و2090 إصابة، و760 شهيدًا انتشلت جثامينهم.

وأعلنت ارتفاع الإحصائية التراكمية منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر 2023، إلى 72 ألفًا و329 شهيدًا، و172 ألفًا و192 إصابة.

وجددت التنويه ان عددًا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.

