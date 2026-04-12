وزير العدل اللبناني: إيران تخلت عن شرط وقف إطلاق النار الشامل مقابل الإفراج عن أموالها

قال وزير العدل اللبناني عادل نصار، إن إيران تخلت عن شرط وقف إطلاق النار الشامل، وجلست إلى طاولة المفاوضات المباشرة مع الولايات المتحدة لـ«الإفراج عن أموالها».

وكتب في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، اليوم الأحد: «هل اقتنع كل اللبنانيين، بعد كل هذه الحروب والمغامرات والمآسي وجبهات الإسناد، أن الخيار الوحيد والمنقذ هو لبنان، لبنان فقط؟».

وأثار فشل المحادثات المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران في التوصل إلى حل، تساؤلات بشأن مسار المفاوضات المزمع عقدها بين إسرائيل ولبنان في واشنطن لوقف إطلاق النار.

وأكد مسئول بارز في الخارجية الأمريكية لموقع «سكاي نيوز عربية»، استضافة اجتماع الأسبوع المقبل، لمناقشة مفاوضات وقف إطلاق النار الجارية بين إسرائيل ولبنان.

وشدد المسئول الأمريكي على أن مفاوضات وقف إطلاق النار في لبنان منفصلة عن المحادثات التي استضافتها إسلام آباد بين واشنطن وطهران.

من جانبه، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء السبت، إنه وافق على بدء محادثات بشأن اتفاق سلام مع لبنان، لكنه وضع شرطين لتحقيق ذلك.

وقال في رسالة مصورة: «لقد أعطيت موافقتي، لكن بشرطين: نريد تفكيك سلاح حزب الله، ونريد اتفاق سلام حقيقي يدوم لأجيال».

وأوضح رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي أن «المفاوضات تهدف إلى التوصل إلى تسوية دائمة، رغم أن نتائجها لا تزال غير مؤكدة».



ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته البرية والجوية في لبنان، خصوصًا في الجنوب والضاحية الجنوبية لبيروت.

وعاد الصراع بين حزب الله وإسرائيل إلى الواجهة منذ الثاني من مارس الماضي، بعد يومين من بدء الحرب الإيرانية، في أعقاب إطلاق صواريخ من لبنان على إسرائيل ردا على اغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي.

وقتلت إسرائيل مذاك ما لا يقل عن ألفي شخص في لبنان، من بينهم 248 امرأة و165 طفلا و85 من العاملين في المجال الطبي والطوارئ، وفق وزارة الصحة.

والأربعاء شنت إسرائيل أوسع موجة من الغارات المتزامنة على مناطق لبنانية عدة، أبرزها بيروت، مما أسفر عن مقتل أكثر من 350 شخصا بحسب السلطات المحلية.