ملك الأردن يدعو لتعزيز التعاون الإقليمي مع سوريا

عمان - (د ب أ)
نشر في: الأحد 12 أبريل 2026 - 2:38 م | آخر تحديث: الأحد 12 أبريل 2026 - 2:54 م

أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، اليوم الأحد، دعم بلاده لجهود سوريا في الحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها ووحدة أراضيها.

جاء ذلك خلال استقبال الملك عبد الله، اليوم، الوفد الوزاري السوري المشارك في أعمال الدورة الثانية لمجلس التنسيق الأعلى بين الأردن وسوريا، وفق وكالة الأنباء الأردنية "بترا" .

وأكد الملك عبد الله، خلال اللقاء، ضرورة استمرار العمل على تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية وتعزيز التعاون الأمني بين البلدين بما يحقق المصالح المشتركة.

ولفت إلى أن انعقاد الدورة الثانية لمجلس التنسيق الأعلى المشترك خطوة مهمة لدفع العلاقات للأمام، مؤكدا ضرورة أن تسهم الاجتماعات في تنفيذ اتفاقيات العمل المشترك.

ويمثل المجلس 20 قطاعا حيويا ويهدف للنهوض بالعلاقات الأردنية السورية نحو الشراكة الاستراتيجية الشاملة في مختلف المجالات.

وجرى بحث فرص التعاون في عدة قطاعات كالمياه والنقل والطاقة، إذ أشار العاهل الأردني إلى أهمية التكامل بين الدول العربية والعمل على مشاريع مشتركة بما يعزز التعاون الإقليمي.

وضم الوفد السوري، الذي يرأسه وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني، عددا من المسئولين السوريين من بينهم وزراء الاقتصاد والصناعة، والطاقة، والعدل، والصحة، والنقل، والزراعة.

