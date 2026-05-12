اليابان وأمريكا تؤكدان التنسيق الثنائي الوثيق بشأن أسعار العملات بعد تدخل الحكومة لوقف انهيار الين

قالت وزيرة المالية اليابانية، ساتسوكي كاتاياما، اليوم الثلاثاء، إنها اتفقت مع وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت على التنسيق الوثيق بين الجانبين بشأن تحركات سوق العملات، وذلك خلال محادثات جرت عقب التدخل الأخير للسلطات اليابانية لوقف انهيار الين أمام الدولار، حسبما أفادت وكالة أنباء كيودو اليابانية.

وأوضحت كاتاياما، للصحفيين، عقب لقائها مع يسنت بمقر وزارة المالية في طوكيو: "بيننا تنسيق جيد فيما يتعلق بتحركات العملة الأخيرة" وذلك في ظل استمرار الصراع في الشرق الأوسط، مشيرة إلى أن الموقف الياباني حظي "بدعم كامل".

ويزور بيسنت طوكيو حاليا قبل الاجتماع الذي سيعقده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لمدة يومين، مع الرئيس الصيني شي جين بينج اعتبارا من بعد غد الخميس.

وفي ظل استمرار حالة عدم الاستقرار في الشرق الأوسط في دفع المستثمرين نحو اقتناء الدولار كملاذ آمن، تدخلت السلطات اليابانية في 30 أبريل الماضي، لوقف انخفاض الين إلى مستويات ما فوق 160 ينًّا مقابل الدولار، حسبما أفادت به مصادر حكومية.

ومن المرجح أنها نفذت المزيد من عمليات شراء الين في أوائل مايو خلال عطلات "الأسبوع الذهبي".

وشددت كاتاياما على أنها وبيسنت اتفقا على التنسيق بينهما بناءً على بيان مشترك صدر في سبتمبر الماضي، عندما أكد البلدان أن التدخلات في سوق العملات يجب أن تكون محصورة في مكافحة التقلبات وكذلك "الانخفاض أو الارتفاع غير المنظم".

ورغم أنه ينظر إلى أن ضعف الين يصب في مصلحة المصدرين اليابانيين، لأنه يضخم أرباحهم التي يحققونها في الخارج عند تحويلها إلى الين، تتزايد المخاوف من أن الانخفاض المفرط قد يضر بمعيشة الأسر وأرباح الشركات، من خلال زيادة تكاليف استيراد الوقود والمواد الأخرى في البلاد التي تفتقر إلى الموارد الطبيعية.

وأوضحت كاتاياما أيضا أنها ناقشت مع نظيرها الأمريكي سبل تعزيز سلاسل التوريد للمعادن الحيوية، وذلك قبل اجتماع كبار مسئولي المالية في مجموعة السبع المقرر في باريس الأسبوع المقبل، والذي يهدف إلى تقليل الاعتماد على الصين في الحصول على هذه الموارد الطبيعية الرئيسية.