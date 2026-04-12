طهران: مصفاة لاوان ستستعيد 80% من طاقتها الإنتاجية في شهرين

أعلنت طهران أن مصفاة النفط في جزيرة لاوان المطلة على الخليج، والتي تضررت جراء الهجمات الأمريكية–الإسرائيلية، ستستعيد ما بين 70 و80 بالمئة من طاقتها الإنتاجية التي كانت عليها قبل الحرب خلال شهرين.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها نائب وزير النفط، والمدير التنفيذي لشركة توزيع المنتجات النفطية الإيرانية، محمد صادق عظيمي فر، الأحد، بحسب وسائل إعلام إيرانية.

وأوضح عظيمي فر أن مصفاة لاوان ستبلغ خلال شهرين نسبة 70-80 بالمئة من طاقتها الإنتاجية قبل الحرب، مضيفا أن المنشأة ستستأنف عملياتها خلال الأيام الـ 10 المقبلة.

وتعرضت منشأة مصفاة لاوان النفطية لهجوم، الأربعاء الماضي، رغم التوصل إلى وقف إطلاق نار بين إيران والولايات المتحدة.

وفجر الأربعاء، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقف الضربات على إيران لمدة أسبوعين، غير أنه رهن ذلك بالفتح الكامل والفوري لمضيق هرمز.

وفي 28 فبراير الماضي، بدأت إسرائيل والولايات المتحدة حربا على إيران خلفت آلاف القتلى والجرحى.