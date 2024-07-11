آلاف من أكواب القهوة المفقودة تثير مشكلة داخلية في مصنع تسلا قرب برلين

تواجه شركة تسلا الأمريكية لصناعة السيارات الكهربائية مشكلة داخلية تتعلق بعشرات الآلاف من أكواب القهوة المفقودة في مصنعها في جرونهايده خارج برلين، حسبما علمت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

وتناول مدير المصنع أندريه ثيريج الأمر في اجتماع للموظفين يوم الاثنين ، قائلا إن هناك ما مجموعه 65 ألف كوب قهوة مفقود.

وقال مازحا: "إحصائيا، كل واحد منكم لديه بالفعل خمسة أكواب قهوة ايكيا في المنزل"، في إشارة إلى تسجيل لاجتماع الموظفين استشهدت به صحيفة هاندلسبلات يوم الأربعاء.

وأوضح ثيريج أن تعليقه حول الأكواب المفقودة لم يكن المقصود منه اتهام.

كما ناقش مواضيع أخرى في الاجتماع ، بما في ذلك إدخال صالة رياضية جديدة لحوالي 12 ألف موظف.



وحصلت تسلا على العديد من أكواب القهوة لموظفيها بمرور الوقت ، لكن لا يزال من غير الواضح أين اختفت تدريجيا. وهذه المشكلة ليست فريدة من نوعها لشركة تسلا وتحدث في شركات أخرى أيضا. ولم يتقرر بعد ما إذا كان سيتم استبدال الأكواب.

وبسبب اختفاء أدوات المائدة من المطابخ الصغيرة في المصنع ، لم يعد يتم توفيرها هناك.

ومنذ ذلك الحين ، قدمت الشركة المصنعة للسيارات أكواب قابلة لإعادة التدوير.

وافتتحت شركة تسلا ، بقيادة ملياردير التكنولوجيا الأمريكي إيلون ماسك ، مصنعها الوحيد للسيارات الكهربائية في أوروبا في غجرونهايد بالقرب من برلين منذ أكثر من عامين. ومن المتوقع أن يتم توسيع الإنتاج بشكل أكبر ، وقد تم البدء في إجراء الموافقة في ولاية براندنبوج.