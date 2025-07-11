قتيل في قصف الاحتلال مركبة مدنية جنوب لبنان

قتل لبناني، وأصيب آخران بجروح خطيرة إثر غارة شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي بدون طيار (درون)، واستهدفت مركبة مدنية قرب بلدة النميرية جنوب لبنان.



وقالت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، اليوم الجمعة، إن طائرات الاحتلال الدرون استهدفت المركبة بأربعة صواريخ، حيث هرعت مركبات الإسعاف على المكان، وجرى نقل الشهيد والمصابين.



وأضافت أن طائرات الاحتلال حلقت بكثافة في سماء العاصمة بيروت، بما فيها الضاحية الجنوبية على علو منخفض، مضيفة أن آليات العسكرية الإسرائيلية خرقت خط الانسحاب قرب بلدة كفر شوبا، وتوغلت لمسافة 400 متر، وأطلقت النار تجاه رعاة الماشية دون وقوع إصابات.