الإمارات تحذر إسرائيل: أي ضم للضفة الغربية سيشكل خطا أحمر

حذرت الإمارات، إسرائيل اليوم الأربعاء من أن أي ضم للضفة الغربية سيشكل خطا أحمر بالنسبة لها.

وقالت لانا نسيبة مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية لوكالة رويترز، إن أي ضم إسرائيلي للضفة سيقوض بشدة ما تنطوي عليه اتفاقات إبراهيم التي طبعت بموجبها العلاقات مع إسرائيل.

وأضاف: «منذ البداية، نرى الاتفاقيات وسيلة لتمكيننا من مواصلة دعمنا للشعب الفلسطيني وتطلعاته المشروعة إلى دولة مستقلة».

وتابعت: «كان هذا موقفنا في 2020، ولا يزال موقفنا حتى اليوم».

وفي وقت سابق من اليوم، هدد سموتريتش بعدم سماح بلاده بإقامة دولة فلسطينية، مهما كانت التحديات خلال الفترة المقبلة.

وقال سموتريتش في تصريحات متلفزة، اليوم الأربعاء،: «سندمر السلطة الفلسطينية، إذا أرادت المساس بنا».

كما شدد على ضرورة عدم السماح لحماس باستعادة قوتها في قطاع غزة، مشيراً إلى ضرورة فرض السيادة الإسرائيلية على جميع أراضي الضفة الغربية.