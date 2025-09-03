أعلنت إسرائيل، الأربعاء، إطلاق القمر الصناعي التجسسي "أوفيك 19"، المخصص لتوسيع قدرات المراقبة في الشرق الأوسط بما يشمل إيران واليمن.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن وزارة الدفاع: "أُطلق عند الساعة العاشرة والنصف من مساء أمس الثلاثاء، القمر الصناعي أوفيك 19 من وسط إسرائيل بواسطة صاروخ شَڤيت، وذلك في إطار برنامج الفضاء الأمني الإسرائيلي".

وأضافت: "يُعد أوفيك 19 قمرا صناعيا للاستطلاع مزودا بتقنية رادارات متقدمة تمكنه من الرصد على مدار الساعة وفي كل الأحوال الجوية، وهو مخصص لتوسيع قدرات المراقبة الإسرائيلية في الشرق الأوسط، بما يشمل إيران واليمن".

وأشارت الهيئة، إلى أنه "بحسب المخطط، فإن إسرائيل تعتزم نشر نحو عشرين قمرا صغيرا توفر تغطية شاملة للمنطقة، بما في ذلك القدرة على اكتشاف أنشطة تطوير نووي وصاروخي، إلى جانب إعطاء إنذارات مبكرة عن أي عمليات إطلاق صواريخ بالستية".

وقالت: "كان أوفيك 13 آخر قمر استطلاع أطلق في مارس 2023، بينما أُطلق قبل نحو شهر ونصف درور 1، وهو قمر اتصالات مدني".

وأضافت هيئة البث الإسرائيلية: "تُعتبر سلسلة أوفيك العمود الفقري لقدرات الاستطلاع الفضائي العسكري الإسرائيلي".