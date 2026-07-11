صحيفة يونانية: اختبارات عسكرية بحرية بمشاركة إسرائيل في ميناء لافريو

كشفت صحيفة «إفسين» اليونانية عن مزاعم بشأن إجراء اختبار عسكري تحت سطح البحر قبالة ميناء لافريو اليوناني، بمشاركة جهات إسرائيلية، ضمن مشروع أوروبي للأبحاث البحرية، وسط اتهامات بتنفيذ التجربة دون إبلاغ السكان المحليين أو استكمال الإجراءات البيئية اللازمة.

وذكرت الصحيفة، في تقرير نشرته، السبت، بعنوان «صناعة الحرب الإسرائيلية في أعماق المياه اليونانية»، أن الاختبار أُجري خلال الفترة من 16 إلى 20 مارس الماضي في ميناء لافريو، وذلك في إطار مشروع أوروبي يحمل اسم «أندرسيك» (UnderSec)، والمخصص لتطوير تقنيات الأمن والحماية تحت سطح البحر، بحسب وكالة «معا» الفلسطينية.

وأضافت أن المشروع، الذي انطلق عام 2023 بتمويل من الاتحاد الأوروبي، يهدف إلى تطوير تقنيات بحرية في عدد من الموانئ الأوروبية، من بينها ميناء لافريو في اليونان، وفالنسيا في إسبانيا، ورافينا في إيطاليا.

وبحسب الصحيفة، شاركت في الاختبارات وزارة الدفاع الإسرائيلية، إلى جانب شركة الصناعات العسكرية الإسرائيلية «رافائيل»، التي تربطها شراكات وثيقة مع جهات ألمانية، فضلًا عن جامعة تل أبيب.

وأشارت إلى أن التجارب تضمنت استخدام متفجرات، من بينها مادة «تي إن تي» (TNT)، إضافة إلى مواد وصفتها بأنها سامة ومشعة.

كما زعمت الصحيفة أن الاختبارات استمرت خمسة أيام دون إخطار السكان المحليين أو الحصول على الموافقات البيئية المطلوبة، معتبرة أن ذلك قد يشكل تهديدًا للتنوع البيولوجي في ميناء لافريو.