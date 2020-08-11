 إقبال ملحوظ من السيدات على التصويت بانتخابات «الشيوخ» في أسوان - بوابة الشروق
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إقبال ملحوظ من السيدات على التصويت بانتخابات «الشيوخ» في أسوان

انتخابات الشيوخ 2020 تصوير إسلام صفوت
انتخابات الشيوخ 2020 تصوير إسلام صفوت
حمادة بعزق
نشر في: الثلاثاء 11 أغسطس 2020 - 12:25 م | آخر تحديث: الثلاثاء 11 أغسطس 2020 - 12:25 م

شهدت اللجان الانتخابية بمحافظة أسوان، منذ قليل إقبال ملحوظ من السيدات، في الوقت الذي اختفي فيه العنصر الرجالي.

ووجه رجال تأمين اللجان، الناخبين بالالتزام بالإجراءات الاحترازية وخاصة المسافة بين الناخبين وارتداء الكمامة.

وقال المستشار أسامة إبراهيم رئيس محكمة أسوان الابتدائية ورئيس اللجنة الفرعية لانتخابات مجلس الشيوخ بأسوان، إنه تم التأكيد على رؤساء اللجان بالتزام الناخبين بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعى المطلوب وعدم السماح بدخول اللجان دون ارتداء الكمامات الطبية.

جدير بالذكر أن التصويت يتم داخل 255 لجنة فرعية على مستوى المحافظة، يشرف عليها 255 قاضياً، وإجمالي عدد الناخبين المقيدين في الجداول الانتخابية بالمحافظة يصل إلى نحو مليون و35 ألف و571 ناخبًا وناخبة.

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