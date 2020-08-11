اليابان تسعى إلى عقد اتفاق للتجارة مع بريطانيا بحلول يناير المقبل

قال وزير الخارجية الياباني، توشيميتسو موتيجي، اليوم الثلاثاء، إن بلاده تسعى إلى عقد اتفاق للتجارة مع بريطانيا وبدء تطبيقه بحلول يناير المقبل.

وأضاف "موتيجي"، في مؤتمر صحفي، إن الجانبين البريطاني والياباني اتفقا خلال المفاوضات الجارية بينهما الآن، على التوصل إلى اتفاق بشأن نقاط الخلاف المتبقية في أقرب وقت ممكن، رغم الخلافات بينهما بشأن الجبن الأزرق البريطاني.

وأشارت وكالة "كيودو" اليابانية، إلى أن اليابان تستعد لاستيراد المنتجات الزراعية من دول الاتحاد الأوروبي، وفقا لاتفاقية الشراكة اليابانية الأوروبية، في حين أنه لا توجد حاليا قواعد لاستيراد المنتجات الزراعية من بريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي.

كما تناقش بريطانيا واليابان قواعد حماية الشركات من إجبارها على منح الحكومات البيانات المتعلقة بتقنيات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

من ناحيتها، أشارت وكالة بلومبرج للأنباء، إلى أن بريطانيا تعتزم إلغاء الرسوم على وارداتها من السيارات اليابانية عام 2026.