موسكو تتلقى طلبات أكثر من 20 دولة للحصول على مليار جرعة من لقاح كورونا

أعلن رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي كيريل ديميترييف، أنه تلقى طلبات لشراء مليار جرعة من لقاح فيروس كورونا المستجد من أكثر من 20 دولة في العالم.



وقال دميترييف -خلال مؤتمر عبر الإنترنت في المركز الصحفي الدولي التابع لوكالة الأنباء الدولية (روسيا سيغودنيا)، اليوم الثلاثاء- "لقد تلقينا بالفعل طلبات أولية لأكثر من مليار جرعة من اللقاح الروسي".



وأضاف: "أن المسألة تتعلق بالموافقة على اللقاح في بلدان مختلفة وبقدرات إنتاجه في أسواق مختلفة، ولكن يمكننا أن نؤكد أننا تلقينا طلبات أولية لما يزيد قليلا على مليار جرعة من أكثر من 20 دولة".



وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن، في وقت سابق اليوم، عن تسجيل وزارة الصحة الروسية أول لقاح ضد فيروس كورونا المستجد في العالم، معربا عن تطلعه لإنتاجه على نطاق واسع في المستقبل القريب.