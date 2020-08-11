جدد الرئيس اللبناني ميشال عون، عزائه للأهالي المفجوعين، وذلك عقب مرور أسبوع على حادث انفجار مرفأ بيروت، والذي وقع مساء الثلاثاء الماضي.

وقال «عون»، في تغريدة له بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الثلاثاء: «وعدي لكل اللبنانيين المتألّمين أنني لن أستكين قبل تبيان كل الحقائق»، مشيرًا إلى أن «الإحالة إلى المجلس العدلي ما هي إلا الخطوة الأولى لذلك».

وكان قد اندلع حريق كبير، منذ عدة أيام، في العنبر رقم 12 بالقرب من صوامع القمح في مرفأ بيروت، في مستودع للمفرقعات، وسمع دوي انفجارات قوية في المكان، ترددت أصداؤها في العاصمة والضواحي، وهرعت إلى المكان فرق الإطفاء التي عملت على إخماد النيران.

وأفادت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الثلاثاء، بارتفاع عدد ضحايا الحادث إلى 171 شهيدًا وأكثر من ستة آلاف مصاب حتى الآن.