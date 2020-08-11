الصليب الأحمر: نقل 10 جرحى للمستشفيات وإسعاف 32 مصابا بتظاهرات بيروت

أعلن الصليب الأحمر اللبناني عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الثلاثاء، نقل 10 جرحى إلى مستشفيات المنطقة، وإسعاف 32 مصابًا في التظاهرات التي تشهدها العاصمة بيروت.

وتجددت، مساء اليوم الثلاثاء، اشتباكات بين المواطنين اللبنانيين وقوات الأمن في العاصمة بيروت، وذلك لليوم الرابع على التوالي عقب حادث انفجار مرفأ بيروت.

وكان اندلع حريق كبير، منذ عدة أيام، في العنبر رقم 12 بالقرب من صوامع القمح في مرفأ بيروت، في مستودع للمفرقعات، وسمع دوي انفجارات قوية في المكان، ترددت أصداؤها في العاصمة والضواحي، وهرعت إلى المكان فرق الإطفاء التي عملت على إخماد النيران.

وأفادت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الثلاثاء، بارتفاع عدد ضحايا الحادث إلى 171 شهيدًا وأكثر من 6 آلاف مصاب حتى الآن.