38 ألف سائح من بيلاروسيا وأوكرانيا يزورون شرم الشيخ منذ عودة السياحة

قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن مطار شرم الشيخ الدولي استقبل ١٩٤ رحلة، منذ عودة السياحة في بداية يوليو الماضي، وعلى متن هذه الرحلات ٣٨ ألف سائح من كل من بيلاروسيا وأوكرانيا.

وأضاف فودة، في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، أن إدارة المطار تقوم بتقديم كافة التسهيلات اللازمة لإنهاء إجراءات الوصول في أسرع وقت منعًا للتكدس، وتوفير كافة سبل الراحة وتذليل الصعوبات أمام السائحين من خلال تشكيل فرق من العلاقات العامة.

وأوضح أنه يوجد تنسيق وتعاون مع كافة الجهات لمجابهة فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية، ووزارة الصحة والسكان، لضمان سلامة المسافرين.