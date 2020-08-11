عبدالعال مستنكرا دعوات مقاطعة انتخابات الشيوخ: عناصر مغرضة ونواياها خبيثة

أكد رئيس مجلس النواب علي عبدالعال أن إصرار الدولة على إجراء انتخابات مجلس الشيوخ تأكيد على تحديها الظروف الراهنة وأي تحديات لمواصلة البناء والتطوير، جاء ذلك عقب إدلاء عبدالعال اليوم الثلاثاء، بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ 2020 بلجنة الجامعة العمالية بالقاهرة.

وقال رئيس مجلس النواب إن التنظيم الذي نشهده خلال الانتخابات وفي ظل ظروف انتشار (كورونا) يؤكد أن الدولة المصرية كعادتها قادرة على مواجهة التحديات والعمل من أجل الغد الأفضل للمواطنين.

وأكد عبدالعال أهمية "مجلس الشيوخ بصفته الغرفة التشريعية الثانية لإثراء الحياة النيابية المصرية".

وقال عبدالعال: "بعد ثورة ٣٠ يونيو رأى القائمون على وضع دستور ٢٠١٤ أن الوقت غير ملائم، وعندما حان الوقت عاد مجلس الشيوخ وفقا للتعديلات الدستورية ٢٠١٩ كي تستكمل المسيرة مع مجلس النواب في اثراء الحياة النيابية المصرية".

وأشار عبد العال إلى أن المجلس التشريعي سيكون له دورا كبيرا في الحياة السياسية المصرية، وأضاف: "واضح إن المرشحين لهم خبرات في مجال عملهم تضيف لمجال التشريع وسيكون عامل مساعد مع مجلس النواب لإخراج تشريعات تلبي طموح الشعب المصري".

ولفت إلى أن "الانتخابات تتم في حرية تامة وسط تحدي جائحة كورونا، ولكن هناك ضوابط المسافات الآمنة، وإرتداء الكمامات، واستخدام المواد الكحولية، وسننجح في مواجهة التحدي واستكمال الاستحقاق التشريعي".

وقال: "المسئولون حريصون على الإدلاء بأصواتهم والجميع مهتم بهذه الانتخابات وتتم بشفافية تامة وحياد تام وحرية كاملة".

وحول من يدعون للمقاطعة من العناصر الإرهابية في الخارج، قال: "هذه العناصر المغرضة موجودة و لها نوايا خبيثة والشعب اختبر في عدة مواقف ولا يهتم بهذه العناصر، وأقول لهم استمروا في مسيرته البناء، والشعب المصري لا يلتفت إلى هؤلاء".