كازاخستان تسجل 7 آلاف و657 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

سجلت السلطات الصحية في جمهورية كازاخستان، 7 آلاف و657 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 656 ألفا و777 حالة.

وذكرت وزارة الصحة الكازاخية - في بيان نقلته وكالة أنباء "كازينفورم" الكازاخية، اليوم الأربعاء - أن البلاد سجلت في الوقت ذاته 7 آلاف و521 حالة شفاء تام من المرض، ليرتفع إجمالي حالات التعافي في البلاد إلى 540 ألفا و850 حالة.

وأضافت الصحة الكازاخية، أن عدد مرضى كوفيد الذين يخضعون للعلاج بلغ حتى الآن 112 ألفا و843 مريضا، منهم 30 ألفا و633 حالة تتلقى العلاج داخل المستشفيات، مشيرة إلى أن العاصمة الكازاخية (نور سلطان) لاتزال من بين 16 مدينة في البلاد بقيت في "المنطقة الحمراء" بسبب تفشي فيروس كورونا بها بشكل كبير.

أما على صعيد اللقاحات المضادة للجائحة في الدولة الواقعة بوسط قارة آسيا، فقد أعلنت وزارة الصحة صباح اليوم أن 5 ملايين و879 ألفا و16 شخصا في البلاد تلقوا حتى الآن الجرعة الأولى منها، في حين حصل أكثر من 4 ملايين شخصا على الجرعتين.