أعلن مطار دبي الدولي، اليوم الأربعاء، عن تحقيق نتائج متقدمة في عدد المسافرين الدوليين عبر المطار، مع بلوغ عددهم 10.6 ملايين مسافر في الأشهر الستة الأولى من عام 2021، وسط توقعات إيجابية بأن يشهد المطار نموا قويا في النصف الثاني من العام الجاري.

ووفقاً لأحدث الأرقام الصادرة عن مجلس المطارات الدولي، لا يزال مطار دبي الدولي أكثر المطارات ازدحاماً في العالم بالنسبة للمسافرين الدوليين بعد احتفاظه باللقب للعام السابع على التوالي لحركة المرور السنوية في عام 2020.

وبلغ عدد الركاب في مطار دبي الدولي 9ر4 ملايين مسافر في الربع الثاني من عام 2021.

وذكر المكتب الإعلامي لحكومة دبي أنه رغم حدوث انخفاض بنسبة 9ر40%، يخدم مطار دبي الدولي حالياً 68% من الوجهات العالمية موزعة على 94% من البلدان حول العالم، وتشغيل ما يقارب 70% من شركات الطيران التابعة لها.

وسجل مطار دبي الدولي 99392 رحلة طيران خلال النصف الأول من العام الجاري، بزيادة سنوية بنسبة 9ر0% بسبب انخفاض القاعدة الناتجة عن تأثير التعليق الجزئي للعمليات من 25 مارس إلى 7 يوليو من عام 2020.

وواصل قطاع الشحن تفوقه على قطاع المسافرين في سرعة التعافي، وذلك مع اقتراب أحجام البضائع من مستويات عام 2019.