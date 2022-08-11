رومانيا: تراجع معدل التضخم لأول مرة منذ 8 أشهر

أظهرت بيانات أصدرها المعهد الوطني للإحصاء في رومانيا، اليوم الخميس، تراجع معدل تضخم أسعار المستهلكين في البلاد للمرة الأولى منذ ثمانية أشهر في يوليو، وإن كان بصورة هامشية.



وتباطأ تضخم أسعار المستهلك إلى 15% في يوليو، مقابل 15.1% في يونيو.



وتوقع خبراء الاقتصاد معدل التضخم معتدلا، بواقع 14.4%.



وارتفعت أسعار السلع الغذائية بنسبة 16.05% سنويا في يوليو الماضي، والسلع غير الغذائية بنسبة 16.59%، والخدمات بنسبة 8.33%.



وزادت أسعار المستهلك على أساس شهري بنسبة 0.9% في يوليو.



وارتفع مقياس الاتحاد الأوروبي للمؤشر المنسق لأسعار المستهلك بمعدل ثابت بواقع 13%، على أساس سنوي، في يوليو. كما ارتفع المؤشر المنسق لأسعار المستهلك بنسبة 0.5% عن الشهر الماضي.