الاغتصاب: احتجاجات تطالب بإعلان الطوارئ لمواجهة الاعتداءات الجنسية

وتسعى حشود غاضبة لتعقب عمال المناجم الأجانب وحرق منازلهم انتقاما لضحايا الاغتصاب الجماعي.

وتحدث ثلاثة من ضحايا جريمة الاغتصاب الجماعي عن محنتهم وكيف تسببت لهم في صدمة عنيفة وتركتهم في حيرة وعلامات استفهام كثيرة تدور في أذهانهن.

وقالت إحدى الناجيات: "في البداية ظننا أنا سنموت، إذ خرجوا علينا من بين الشجيرات وأشهروا في وجوهنا أسلحة نارية وهراوات. كما طلبوا منا أن ننبطح على الأرض وحاول بعضنا الفرار، لكنهم حاصرونا".

وكل ما حدث بعد ذلك كان مروعا واستمر لفترة طويلة، إذ امتدت الاعتداءات الجنسية لساعات على ضحايا الحادث.

وقالت: "انبطحنا على الأرض وأمسكنا بأيدي بعضنا البعض.. رأيت إنه إذا كنت سأموت، فمن الأفضل أن يحدث ذلك وأنا أمسك بيد أختي، ولم نتوقف عن الصلاة والدعاء".

واستبعد المغتصبون إحدى الضحايا بسبب بنيتها الضعيفة، والتي قالت: "قالوا إنني ليس لدي لحم بما فيه الكفاية، وأنني نحيفة جدا. بعدها ألقوني في حفرة ضحلة وحاولوا دفني حية وتغطيتي بالرمال".

وروت ضحية أخرى يبدو عليها التوتر الشديد، وعيناها تغرورقان بالدموع، كيف تعرضت للضرب لرفضها التعاون مع الشخص الذي يغتصبها.

وقالت: "ركلني وطلب مني أن أرتدي ملابسي، لكن آخرين استمروا في اغتصابي الواحد تلو الآخر بينما شخص آخر يوجه فوهة سلاح ناري إلى رأسي".

وأضافت: "كانت تلك هي اللحظة التي استسلمت فيها، فقد كنت أشعر أنني سأموت وأنني لا قِبَل لي بأي منهم. كما أنني لم أكن أستطيع الهروب".

ويطالب ضحايا الاغتصاب الجماعي الذي شهدته مدينة كروغرسدروب الشرطة ببذل قصارى جهدها لتقديم المشتبهين إلى العدالة.

وقال الضحايا: "نريدهم خلف قضبان السجن، ونريد حماية لأجسادنا على مدار الساعة، كما نريد مساحة آمنة، ولا نريد أن يصيبنا الهلع لمجرد التفكير في الخروج من المنزل".

وأضاف بيان أصدروه في هذا الشأن: "نريد أن نساعد الشرطة وأن نتعاون معها في التحقيقات حتى يتم التعرف على من اعتدوا علينا وتقديمهم للمحاكمة. ونريد أن نحقق العدالة لكل امرأة لم تنجو من الاغتصاب كما فعلنا نحن".

عدالة الحشود

ظهرت مطالبات جماهيرية من قبل محليين للشرطة باتخاذ إجراءات صارمة في إطار مظاهرات سادها العنف في العديد من المدن الصغيرة المجاورة لمنطقة المناجم المهجورة غرب كروغرسدروب.

وجرد متظاهرون عمال مناجم أجانب من ملابسهم، وأوسعوهم ضربا، وأضرموا النيران في بعض منازلهم في محاولة لتطبيق عدالة الغوغاء.