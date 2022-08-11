الحكومة العراقية توافق على تمديد اتفاق تزويد لبنان بالوقود

وافقت الحكومة العراقية برئاسة مصطفى الكاظمي، في اجتماعها اليوم، على الطلب الذي تقدم به رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، لتمديد تزويد لبنان بالوقود، المستخدم في مؤسسة كهرباء لبنان، لمدة سنة وفقًا للشروط نفسها.

وبحسب ما نشرته الصفحة الرسمية لرئاسة الوزراء اللبنانية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الخميس، شكر «ميقاتي» الحكومة العراقية و«الكاظمي» شخصيًا، على اهتمامهم بلبنان، ودعمه لتجاوز الظروف الصعبة التي يمر بها.

وأكد ميقاتي أن «العلاقات بين لبنان والعراق ستبقى متينة كما كانت عليه تاريخيا، وسيستمر التعاون بين البلدين بروح الأخوة».

وأعرب عن أمنياته للعراق الشقيق بتجاوز الصعوبات السياسية التي يمر بها، وأن تعود الأوضاع في هذا البلد الشقيق إلى طبيعتها، في أقرب وقت ممكن.