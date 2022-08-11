الدنمارك تسجل 3511 إصابة جديدة بفيروس كورونا و50 وفاة

سجلت الدنمارك 3511 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و50 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الخميس.

وترتفع بذلك حصيلة الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 3 ملايين و290 ألفا و594 إصابة، والوفيات إلى6800.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز اليوم أيضا أنه تم إعطاء 13 مليونا و217 ألفا و299 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في الدنمارك حتى الآن.

ويشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.