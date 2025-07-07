تحالف أسطول الحرية يعلن انطلاق سفينة حنظلة نحو غزة في 13 يوليو

أعلن تحالف أسطول الحرية (FFC)، إطلاق مهمة جديدة يوم 13 يوليو، بإبحار السفينة «حنظلة» باتجاه غزة، في تحدٍ مباشر لما وصفه بـ«الحصار غير القانوني» الذي يفرضه الاحتلال الإسرائيلي على القطاع.

وأوضح التحالف، في بيان صحفي، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن السفينة ستحمل مساعدات إنسانية منقذة للحياة، ومن المقرر أن «تبعث برسالة تضامن من الرافضين التزام الصمت، بينما تتضور غزة جوعًا، وتقصف وتدفن تحت الأنقاض».

وقال إن «المهمة الجديدة تأتي بعد أسابيع فقط من الهجوم الإسرائيلي غير القانوني على السفينة مادلين، والتي استولت عليها إسرائيل بشكل غير قانوني في المياه الدولية».

وأشار إلى «مقتل أكثر من 700 شخص بالرصاص الحي، أثناء انتظارهم للحصول على الطعام في نقاط التوزيع التي تسيطر عليها مؤسسة غزة الإنسانية المدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل»، واصفا تلك النقاط بأنها بمثابة «فخ موت».

ووفقًا للبيان، سيرافق الرحلة متطوعون من الطواقم الطبية ومدافعون عن حقوق الإنسان وصحفيون ومحامون ومنظمون مجتمعيون من مختلف دول العالم.

وتأتي هذه المهمة بعد أسابيع فقط من مصادرة قوات الاحتلال الإسرائيلي سفينة «مادلين» التابعة للأسطول في المياه الدولية. ونوه التحالف في بيانه أن 12 مدنيًا أعزل كانوا على متنها، بينهم عضو في البرلمان الأوروبي وطبيب وعدة صحفيين، اعتُقلوا واستُجوبوا ثم رُحّلوا. وشدد على أن جهوده مدنية بحتة، مختتمًا: «لسنا حكومات، نحن أناس نتحرك حيث فشلت المؤسسات.. ورغم المخاطر من اقتحامات واعتقالات وترحيل، لن نتراجع».