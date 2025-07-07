قالت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير، اليوم الاثنين، إن سلطات الاحتلال أصدرت وجددت أوامر الاعتقال الإداري بحق 66 معتقلا، بينهم الأسيرة شهد حسن من رام الله.

وأوضحت في بيان مشترك، أن الاحتلال يواصل التصعيد من جريمة الاعتقال الإداري، تحت ذريعة وجود (ملف سري)، علماً بأن عدد المعتقلين الإداريين يشكل النسبة الأعلى مقارنة مع أعداد الأسرى المحكومين والموقوفين، والتي شهدت تصاعدا غير مسبوق منذ بدء الإبادة حيث يبلغ عددهم اليوم (3629).

وفيما يلي قائمة بأسماء المعتقلين الذين صدرت بحقهم أوامر اعتقال إداري بين (جديدة وتجديد):

أمير حسام حسن احمد ابو سعن- مخيم نور الشمس/ 5 أشهر

حمدي محمد حمدي بدوي – نابلس/ 5 أشهر

حسام عبد الهادي احمد اشتيوي – قلقيلية/ 6 أشهر

يوسف معمر صبحي ابو حاشيه- نابلس/ 4 أشهر

كريم ابراهيم حمدي ابو ماريا – بيت أمر/ 3 أشهر

مصطفى جمال عبد الله – دير الحطب – 4 أشهر

رضوان محمد زكي حمدان-يعبد-4 أشهر

عز الدين رامي سمير الحسيني-جنين-5 أشهر

ابراهيم محمد ابراهيم وزوز / صوريف- 6 أشهر

براء ابراهيم شاكر أجرب – قبيا- 6 أشهر

بشار احمد كمال شكوكاني – البيرة – 4 أشهر

جعفر محمد محمود ورني- العيزرية – 6 أشهر

خالد ابراهيم نور الدين ابو تركي – الخليل/6 أشهر

يزن أيمن محمود مرعي- جنين/ 4 أشهر

ماهر اياد حمدان قريب – نابلس / 4 أشهر

محي الدين ابراهيم محمود الغنيمات/6 أشهر

محمود خالد محمد حلحولي – قبيا/ 3 أشهر

محمد منذر فخري حشاش – نابلس/ 3 أشهر

شهد ماجد عبد المجيد حسن-دير السودان/4 أشهر

رامي نايف يونس المسالمة-العيزريه/6 أشهر

عماد فادي سليم سرسك-طولكرم/3 أشهر

أحمد حسين عارف جناجرة – مخيم الفوار/ 6 أشهر

أحمد سمير محمود عودة – حوارة/3 أشهر

أحمد فلاح أحمد أبو غويل- البيرة/ 4 أشهر

حسني سمير حسني عبد العزيز – المزرعة الشرقية/6 أشهر

يوسف حاتم ابراهيم الديرية - بيت فجار/ 4 أشهر

يوسف عاكف فايز دراغمه – طوباس/ 4 أشهر

لؤي أحمد عبد الله طريج- جفتلك/ 4 أشهر

محمد عبد الله محمود لدادوة – المزرعه القبليه/6 أشهر

محمد هاني ابراهيم صومان – بيت لحم/ 4 أشهر

محمد حسين حطاب ابو حيط – بيت فوريك/ 6 أشهر

محمد عبد الفتاح احمد حبيه – خربة/ 4 أشهر

محمود ابراهيم محمود مثولي- قلقيلية/ 6 أشهر

معتز محمد خليل ابو حسن- اليامون/ 6 أشهر

نافز ديب قاسم ابو عبيد – طولكرم/ 4 أشهر

نور الدين راشد محمود سعيد – اليامون/ 6 أشهر

عبد الله اياد علي ربايعه – ميثلون/ 6 أشهر

عدي عامر عدنان ياسين – طولكرم/ 4 أشهر

عدنان عبد الرحيم اسماعيل ابو شوشه – مخيم عسكر / 4 أشهر

رامي خضر محمد بشارات-طمون/6 أشهر

علاء سليمان موسى عبد ربه-يطا/6 أشهر

عز الدين جمال محمد بداد-قباطية/6 أشهر

عمر صادق محمد كميل-قباطية/3 أشهر

ابراهيم عبد الهادي اسماعيل شرحة – دورا / 6 أشهر

إياد عبد الرحمن أحمد بني عودة/ 6 أشهر

ناصر مراد جميل دار صافي- مخيم الجلزون/ 6 أشهر

سعد عيسى محمود العصافرة – بيت كاحل/ 4 أشهر

قصي انور حسن قاضي-الخليل/6 أشهر

عثمان خليل عبد القادر قطناني/نابلس/4 أشهر

انس عبد الرؤوف ابراهيم خمايسه/اليامون-4 أشهر

محمد نور احمد مصطفى السباعنه-قباطيه/3 أشهر

محمد عبد النبي مصلح مصلح/البيره/4 أشهر

براء احمد عارف العصافرة – بيت كاحل/ 6 أشهر

خليل جمال خليل حمدان – اذنا الخليل/ 4 أشهر

امير عبد الغني فوزي سوالمة-نابلس/5 أشهر

بهاء احمد محمد الصدر-طولكرم/6 أشهر

همام عمر عبد الكريم عمر-الخليل/6 أشهر

محمد عادل عفيف علاونه-قباطيه/3 أشهر

محمد فيصل دار داغر-مزارع النوباني/4 أشهر

محمود ابراهيم اسماعيل سعودي-نابلس/4 أشهر

محمود محمد علي مواس-بني نعيم/6 أشهر

مصطفى رامي مصطفى حماد-بيت لحم/4 أشهر

فوزي خالد فوزي ابو كويك-البيره/6 أشهر

تامر معتصم يوسف احمد-طولكرم/5 أشهر

احمد سلمان سليمان عرجان-الظاهرية/4 أشهر

جهاد سامر محمد ضراغمة-اريحا/6 أشهر