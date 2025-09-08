 خبراء الأرصاد: إعصار كيكو يضعف ويتجه لتجاوز جزر هاواي دون تأثير مباشر - بوابة الشروق
الإثنين 8 سبتمبر 2025 10:04 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. من البديل الأنسب لـ ريبيرو في النادي الأهلي؟
النتـائـج تصويت

خبراء الأرصاد: إعصار كيكو يضعف ويتجه لتجاوز جزر هاواي دون تأثير مباشر

هونولولو - (أ ب)
نشر في: الإثنين 8 سبتمبر 2025 - 9:57 م | آخر تحديث: الإثنين 8 سبتمبر 2025 - 9:57 م

قال خبراء  الأرصاد الجوية، اليوم الاثنين، إن خطر الآثار المباشرة من إعصار كيكو تراجع اليوم مع ظهور علامة على أن العاصفة المدارية ستمر إلى شمال جزر هاواي.

وضعفت قوة كيكو ليتحول إلى إعصار من الفئة الأولى، ومن المتوقع ان يفقد شدته على مدار اليوم بحسب نشرة توجيهية صباحية أصدرها المركز الوطني للأعاصير.

ومع رياح مستدامة بلغت سرعتها القصوى نحو 85  ميلاً في الساعة "140 كيلومترا في الساعة"، كان كيكو يتركز تقريبا على مسافة نحو 410 أميال "660 كيلومترًا" شرق هيلو وهاواي، ونحو 590 ميلاً "950 كيلومترًا" شرق هونولولو.

وكان الإعصار يتحرك باتجاه غرب-شمال غرب بسرعة 15 ميلاً في الساعة "24 كيلومترا/ساعة".

وقال خبراء الأرصاد، إنه لا يزال بإمكان كيكو إرسال كميات من الأمواج العاتية  إلى السواحل المواجهة للشرق في سلسلة الجزر، مع إمكانية وجود أمواج وتيارات جارفة.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك