خبراء الأرصاد: إعصار كيكو يضعف ويتجه لتجاوز جزر هاواي دون تأثير مباشر

قال خبراء الأرصاد الجوية، اليوم الاثنين، إن خطر الآثار المباشرة من إعصار كيكو تراجع اليوم مع ظهور علامة على أن العاصفة المدارية ستمر إلى شمال جزر هاواي.

وضعفت قوة كيكو ليتحول إلى إعصار من الفئة الأولى، ومن المتوقع ان يفقد شدته على مدار اليوم بحسب نشرة توجيهية صباحية أصدرها المركز الوطني للأعاصير.

ومع رياح مستدامة بلغت سرعتها القصوى نحو 85 ميلاً في الساعة "140 كيلومترا في الساعة"، كان كيكو يتركز تقريبا على مسافة نحو 410 أميال "660 كيلومترًا" شرق هيلو وهاواي، ونحو 590 ميلاً "950 كيلومترًا" شرق هونولولو.

وكان الإعصار يتحرك باتجاه غرب-شمال غرب بسرعة 15 ميلاً في الساعة "24 كيلومترا/ساعة".

وقال خبراء الأرصاد، إنه لا يزال بإمكان كيكو إرسال كميات من الأمواج العاتية إلى السواحل المواجهة للشرق في سلسلة الجزر، مع إمكانية وجود أمواج وتيارات جارفة.