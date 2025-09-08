الخطيب يُبلغ لجنة التخطيط بخطة المرحلة المقبلة تحت قيادة النحاس

عقد محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، اجتماعًا مع وليد صلاح الدين مدير الكرة، في حضور لجنة التخطيط برئاسة مختار مختار، وعضوية زكريا ناصف، وأيضًا محمد يوسف المدير الرياضي، وجمال جبر مدير الإعلام، وحنان الزيني مدير اللوائح والتراخيص، وعبد الله شحاتة مدير العقود، وأسامة هلال مدير إدارة الإسكاوتنج، ونيرة علي المدير التنفيذي لشركة الأهلي لكرة القدم.

خلال الاجتماع الذي جاء لتحقيق المزيد من الدعم والمساندة لمدير الكرة، قام محمود الخطيب بشرح دور كل فرد في المنظومة مع الفريق الأول، والعمل على التعاون في إطار إحترافي تحكمه اللوائح الخاصة بقطاع كرة القدم.

تطرق الحضور بتوجيه من رئيس النادي للرد على كافة الاستفسارات التي طرحها مدير الكرة بما يساعده على سرعة أداء عمله على الوجه الأكمل، وتذليل كل العقبات، ودعم الجهاز الفني واللاعبين للتركيز وتحقيق أفضل النتائج المحلية والقارية، وتعزيز مسيرة الفريق في المرحلة القادمة.