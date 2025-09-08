مطروح: 10 مصابين في حادث اصطدام ميكروباص برصيف بالساحل الشمالي والمحافظ يتابع حالتهم

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح مساء الاثنين الإجراءات الطبية العاجلة لمصابي حادث اصطدام ميكروباص بالرصيف بمدينة الحمام على الطريق الدولي الساحلي مطروح-إسكندرية بالكيلو 70، والذي أسفر عن إصابة 10 أشخاص تم نقلهم إلى مستشفى الحمام المركزي.

وكلف المحافظ رئيس مدينة الحمام بمتابعة حالة المصابين والاطمئنان على الإسعافات والرعاية الطبية، يرافقه الدكتور محمد رفيق مدير المستشفى، مع تواجد الأطقم الطبية والتمريض وتوفير المستلزمات والأدوية اللازمة، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.

وأوضح الدكتور أحمد رفعت وكيل وزارة الصحة أن المديرية تتابع باستمرار حالة جميع المستشفيات بمطروح، مؤكداً جاهزيتها لاستقبال أي طوارئ أو حوادث مع رفع درجة الاستعداد وتوافر الأطقم الطبية والتخصصات المختلفة وكميات الدم اللازمة.

وأشار مدير مرفق إسعاف مطروح إلى أن الحادث وقع عصر اليوم أمام مدينة الحمام، وفور البلاغ تم الدفع بخمس سيارات إسعاف وصلت خلال أقل من خمس دقائق إلى موقع الحادث، ونقلت المصابين إلى مستشفى الحمام المركزي لتلقي العلاج.