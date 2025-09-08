جوتيريش يدين روسيا بعد استهدافها المبنى الحكومي الرئيسي في كييف

اتهم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، روسيا بتصعيد إضافي في الحرب على أوكرانيا، وذلك في أعقاب سلسلة من الهجمات الأخيرة.

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، في نيويورك، اليوم الاثنين: إن "استهداف المؤسسات الحكومية يمثل تصعيدا إضافيا في النزاع".

وأضاف: "الهجمات ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية تعد انتهاكا للقانون الإنساني الدولي. وهي غير مقبولة ويجب أن تتوقف فورا".

وبحسب السلطات الأوكرانية، أطلق الجيش الروسي يوم الأحد أكثر من 800 طائرة مسيّرة قتالية على العاصمة كييف، وهو عدد قياسي، إلى جانب صواريخ كروز وصواريخ أخرى استهدفت مواقع أوكرانية.

وللمرة الأولى، تعرض المبنى الحكومي الرئيسي في العاصمة الأوكرانية لضربة مباشرة، حيث أفادت السلطات بمقتل أربعة أشخاص وإصابة العشرات.

وجدد جوتيريش دعوته إلى وقف إطلاق نار شامل وفوري وغير مشروط، باعتباره خطوة أولى نحو تحقيق سلام دائم. كما أدان بشدة الهجمات الأخيرة التي أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، بينهم أطفال.