أكثر من 70 ألف طفل في غزة يعانون من سوء تغذية حاد

أعلن مدير مجمع الشفاء الطبي في غزة، اليوم الاثنين، أن أكثر من 70 ألف طفل في القطاع يعانون من سوء تغذية حاد، مما يشكل حالة طوارئ صحية تتطلب تدخلًا عاجلًا.

وأكد أن الوضع الصحي للأطفال في غزة يزداد تفاقمًا بسبب استمرار الحصار والعدوان، مما يؤثر بشكل كبير على توفير الغذاء والرعاية الطبية اللازمة.

ودعا إلى توفير مساعدات إنسانية عاجلة لدعم الأطفال وعلاج حالات سوء التغذية المتزايدة في القطاع، وذلك وفقًا لما نشرته وكالة «معا».

من جهته، أكد مكتب الأمم المتحدة للشئون الإنسانية، أن منظومة الغذاء في غزة تعاني انهيارا شاملا، واشتداد المجاعة في غزة ومنع وصول المساعدات يعنيان قتل المزيد من الأرواح.

وبحسب الموقع الرسمي للأمم المتحدة، فقد أوضح المكتب، أن الأسر في غزة تجبر على المجازفة بحياتها للحصول على الطعام، موضحا أن معدلات سوء التغذية الحاد تضاعفت بين الأطفال، وكذلك حليب الرضع يوشك على النفاد.

يذكر أن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، قد أعرب عن استيائه الشديد من تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة، مجددا دعوته إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار والإفراج غير المشروط عن جميع المحتجزين.